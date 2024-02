¿Cuál es el truco para escoger una buena sandía?

Foto: Pixabay

Cuando vamos a comprar fruta tenemos un objetivo en mente al momento de escogerla, llevarnos una pieza buena. Esta vez te diremos cómo puedesunacon estos sencillos trucos, después de haberlos puesto en práctica ya no volverás a comer fruta fea.Este es el truco más popular para comprobar si está madura, consiste en golpear la sandía suavemente y prestar atención al sonido que emite. Si es hueco y rotundo, significará que se encuentra en el punto exacto de madurez. De no ser así, le falta un poco, y lo mejor será echarle un ojo a otra pieza.Una buena sandía presenta tonalidades particulares en las que puedes guiarte apara escogerla. Para esto deberás observar la parte inferior de la fruta, esta debe lucir un color amarillo. Si presenta un tono blanquecino es probable que no esté madura.El color de unadebe ser oscuro y poco brillante, esto indica que está en su punto. De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España, esto podría variar, porque la sandía presenta muchos matices. En el caso del melón, en cambio, sí que es un indicador fiable.También es importante que cuando la cojamos esté dura al tacto, puesto que la falta de firmeza suele indicar que está pasada o que ha sufrido daños. Los expertos recomiendan evitar las frutas agrietadas o con golpes, pero sin ser exagerado con esta regla.Es importante mencionar que, a pesar de que la sandía luzca una mancha de un color más claro no tiene por qué indicar que no esté en su punto. La OCU dice que puede ser la zona que reposaba sobre la tierra durante su cultivación.En casouna de las sandías cortadas, esta debe tener una textura arenosa. Siempre que compremos fruta cortada debe estar bien envuelta y refrigerada.