¿Cuál es la diferencia entre vinagre blanco y el de limpieza?

Foto: Unsplash

Diferencias entre el vinagre blanco y el de limpieza

Usos del vinagre para la limpieza

Eltiene un sinfín de usos tanto en la cocina como en la limpieza ; sin embargo, a veces pueden confundirse los distintos tipos que hay.Este producto se elabora a través de la fermentación acética del alcohol, lo que produce que su sabor sea agrio. Asimismo, sus diferentes presentacione le agregan un color particular: ya sea blanco, amarillo, rojo y hasta café.En caso de que no sepas distinguir el vinagre blanco con el de limpieza, aquí te presentamos sus; toma nota.Una de las principales características en las que te puedes basar para distinguir estos productos es en su grado de acidez: el vinagre blanco comestible oscila entre 3 y 5 por ciento, mientras que el de limpieza alcanza el 8 por ciento.Por eso mismo, éste último es el adecuado para para utilizarse como utensilio de limpieza, principalmente para remover las manchas.Uno de los principales beneficios que otorga el vinagre de limpieza es que remueve con facilidad manchas de vino en la ropa: rocía un poco sobre la suciedad y deja que actúe durante cinco minutos; después, enjuaga perfectamente la superficie.De igual manera, es una buena alternativa para eliminar las manchas de sudor en las camisas y playeras: similar al método anterior, debes poner un poco sobre la zona afectada y dejarlo actuar por tres minutos.https://youtu.be/bH_AFAi0TtMAhora que conoces las principales diferencias entre estos productos, ya no los confundirás y les darás el uso debido en la cocina o como aliado de limpieza.