¿Cuándo Ponen las Luces en el Zócalo CDMX? Fecha Estimada Encendido del Alumbrado Navideño 2025

El ambiente navideño ya comienza a inundar calles y avenidas de Ciudad de México, con la aparición poco a poco de flores de nochebuena en los camellones y árboles de navidad en las ventanas. Si te encanta la decoración de época decembrina, en N+ te adelantamos cuándo se prevé que enciendan el alumbrado del Zócalo capitalino.

En los últimos años, edificios emblemáticos ubicados alrededor de la Plaza de la Constitución, tales como el Palacio del Ayuntamiento, se han "vestido" con mosaicos luminosos que hacen alusión a la época navideña.

Esta decoración forma parte de las iniciativas del Gobierno de la Ciudad de México para promover el turismo y festividad de los capitalinos, a las que se suma la Verbena Navideña.

Video: Navidad en Monterrey: Reviven Recuerdos del Taller de Santa Claus y Paraíso del Juguete

Si te consideras un amante de esta época del año, te adelantamos cuántos sábados faltan para la Navidad, además de cuándo inician las vacaciones para estudiantes de la SEP.

¿Cuándo encienden el alumbrado navideño en el Zócalo de CDMX?

Dado que el mes de noviembre aún está corriendo, se mantienen los mosaicos decorativos alusivos al aniversario de la Revolución Mexicana, que se celebra cada 20 de Noviembre.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de Ciudad de México a N+, esta decoración permanecerá hasta el 30 de noviembre.

Se prevé que pasen un par de días más en lo que se concluye el diseño e instalación de las piezas decorativas navideñas. Esta decoración está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios local (Sobse), cuyos trabajadores realizan los diseños de los paneles luminosos con luces Led.

Tomando como referencia el año 2024, la fecha prevista para el encendido del alumbrado navideño en el Zócalo es alrededor del 17 o 18 de diciembre. Toda vez que se estima que los trabajos de instalación inicien la primera semana del mes de diciembre.

La Ciudad de México decora el Zócalo capitalino durante la Navidad y el Año Nuevo

¿Habrá Verbena Navideña en CDMX este 2025?

Si bien la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, aún no ha confirmado si este año habrá Verbena Navideña en la explanada del Zócalo, se espera que la tradición continúe.

Tal como en años anteriores, la verbena contemplaría decoración y actividades para todos los miembros de la familia. Incluyendo gastronomía, conciertos, pastorales y espectáculos de nieve artificial.

