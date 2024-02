¿Cuánto tiempo se pueden tener los huevos en el refrigerador?

Foto: Pexels

Losson un alimento que no puede faltar a la hora de desayunar, ya sea por suo por su rico sabor pero alguna vez te has preguntado ¿cuál es la mejor manera de conservarlos?Al respecto existen varias opiniones divididas entre los que consideran que la mejor manera de hacerlo es fuera dely los que piensan que dentro de la nevera.Y aunque resulta curioso que en ambos casos este alimento puede conservarse bien, lo más recomendable es meterlos al refrigerador para así aumentar el tiempo que pueden permanecer guardados.Ahora bien, una vez que sabemos eso, la siguiente pregunta seguramente será ¿cuánto tiempo puedo guardarlos en el refrigerador? y para responder eso, la principal fecha que debemos tomar en cuenta es la de caducidad.Esa fecha será el principal indicador que dirá cuánto tiempo pueden durar los, aunque si no cuentas con ese dato, debes considerar que los huevos en refrigeración tienen una vida útil de entre 3 a 5 semanas.No obstante, siempre debes considerar tener cuidado al sacar y meter los huevos del refri, pues los cambios bruscos de temperatura pueden ser otro factor que pueda echarlos a perder.Si a pesar de lo anterior, consideras que la mejor opción es dejar los huevos fuera del refrigerador ten en cuenta que este alimento puede durar de 7 a 10 días frescos.Además, una vez que los hayas cocinado nunca olvides guardarlos en la nevera para que permanezcan en buen estado.https://www.youtube.com/watch?v=XRcm_3ypQ5oSi en alguna ocasión no sabes si un huevo se encuentra en buen estado, antes de romperlo o intentar probarlo te recomendamos poner atención a su cascarón ya que si este está roto puede ser indicio de una descomposición.Otro signo inequívoco de que el huevo está en malas condiciones es que tenga un mal olor o que la yema tenga manchas o colores extraños.