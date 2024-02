Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Cuatro señales de que estás usando mucho detergente en tu lavadora

Si tras sacar la ropa de la lavadora se siente como viscosa o pegajosa.

se siente como viscosa o pegajosa. La ropa mojada que se siente rígida o endurecida.

Si el tambor de la lavadora huele a humedad o moho.

Cuando la ropa de color ha perdido su vitalidad y la ropa blanca que se ha vuelto grisácea.

Se cree que cuanto más detergente pongamos en la, más limpia olorosa quedará la ropa, de acuerdo con los expertos este es uno de los errores más habituales a la hora de poner una carga en la.Puede llegar a ser contraproducente, dañarías tu. Además, terminas gastando más dinero del que deberías en, agua y electricidad.De acuerdo con Laura Johnson, analista de investigación y desarrollo de una empresa muy reconocida que hace electrodomésticos dice que, "El exceso deprovoca un exceso de espuma, aumenta el gasto de agua y puede provocar a la larga una acumulación de residuos que termina produciendo malos olores".Esto quiere decir que con una dosis mal calculada provoca un gasto inútil de, agua y además reduce el tiempo de vida de tu lavadora .Cuando esto pasa, en algunos casos se produce un "efecto rebote", es decir, no sólo la ropa no estará más limpia, si no que también podría oler mal por los restos acumulados del exceso deEstas son algunas señales inequívocas de que estás utilizando muchoy está afectando a tuLas recomendaciones del uso delestán en el envase del mismo, pero suelen ser indicaciones para lavadoras convencionales de 5 kilos, esto hace que aquellas personas con lavadoras de más de 7 kilos piensen que necesitan una mayor cantidad del producto.Es importante mencionar que la dureza del agua de algunas zonas es un factor que influye de forma muy directa en la cantidad de detergente necesaria. Si vives en una zona donde el agua es muy dura, echar un poco más de, pero si no es tu caso mejor evítalo.