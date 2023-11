¿De Qué Murió 'El Wiko', Protagonista del Meme "Afedo, Cámate Po Favo"?

El Wiko, conocido por su mítica frase en un video viral de "Afedo, cámate po favo", falleció este lunes, por lo que las personas se han preguntado de qué murió el hombre originario de Caborca, Sonora.

A través de redes sociales, El Kuate de Caborca, como se hace llamar el mejor amigo del protagonista del meme, informó sobre el fallecimiento de Ariel a sus seguidores y lamentó que no se tratara de una broma.

¿De qué murió El Wiko, creador de "Afedo, camate po favo"?

El amigo del popular personaje fue quien reveló los detalles de la muerte de El Wiko, ya que apenas habían ido a hacer el levantamiento de cuerpo.

"Se murió El Wiko, apenas fuimos al levantamiento del cuerpo y vamos con los trámites funerarios. Todo parece indicar que fue un infarto y no sufrió, nomás se quedó dormido. Esto no es broma, me gustaría que fuera una de las tantas que siempre me hacía él o le hacía yo", dijo.

Video: Muere "El Wiko" de Caborca Creador de"Afedo Cámate Pofavo"

De igual forma, El Kuate de Caborca reiteró que su amigo se encontraba bien de salud, ya que recientemente lo había visto.

"Él andaba bien. No sé, fue un pinche infarto. Están trasladando el cuerpo a la funeraria para llevar todos los documentos de los estudios y todo lo que se le hacía, pero ya se nos adelantó y ya está con su mamá", indicó.

