'Un Hombre que No es Violento, No Está Completo': Kalimba Da Polémicas Declaraciones

Kalimba se volvió a tendencia en las últimas horas por unas polémicas declaraciones en las que afirmó que el hombre tiene que ser violento para ser un hombre completo.

En entrevista con Pedro Prieto, el cantante mexicano dijo que en la actualidad la sociedad quiere borrar la masculinidad al considerar la tóxica.

"Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica, un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo. Un hombre completo, es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero el dominio de su carácter para no usarlo o usarlo única exclusivamente en los momentos correctos", expresó Kalimba.

"Yo estoy seguro que cualquier mujer que me está escuchando ahorita, querría un hombre que siempre sea pacifista que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan tenga la capacidad de defenderla, estoy absolutamente seguro", agregó.

Kalimba asegura que las mujeres no quieren 'debiluchos'

En la misma línea intentó mesurar sus declaraciones, pues aseguró que las mujeres también son fuertes, pero que cada género tiene cualidades para encajar en la sociedad.

"Quién no quiere una persona que te pueda defender, quién no quiere un hombre que en su momento pueda usar su coraje, que en su momento puedo usar su fuerza, es parte de ser hombre. Como yo quiero una mujer que sepa usar el corazón, no le estoy quitando la fuerza a la mujer, son muy fuertes también, pero cada uno está diseñado con las cualidades para representar su parte dentro de una sociedad", dijo.

Por último, Kalimba cerró su comentario asegurando que ninguna mujer se siente atraída por los hombres 'debiluchos' que es lo que sucede cuando se quita la masculinidad.

"Es un verdadero hombre, si tú le quitas la masculinidad no estás teniendo un hombre completo, estás teniendo un debilucho y seamos honestos ninguna verdadera mujer es atraída a un debilucho, esa es la verdad", señaló.

