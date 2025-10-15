Inicio Tendencias Didi Se Cayó Hoy: Esta Falla Reportan Usuarios de la Plataforma de Transporte

Usuarios reportan en redes sociales que la falla en la aplicación comenzó alrededor de las 05:00 horas de este 15 de octubre

Usuarios reportaron errores en la app de Didi. Foto: Pexels | Ilustrativa

Este miércoles 15 de octubre de 2025, usuarios de la aplicación de transporte Didi reportaron una falla generalizada en el servicio desde alrededor de las 05:00 horas.

En redes sociales, varias personas compartieron capturas de pantalla con los mensajes que arrojó la aplicación al intentar usarla o mientras realizaban traslados.

“Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”, fue uno de los avisos recurrentes en la plataforma tecnológica.
 

