Didi Se Cayó Hoy: Esta Falla Reportan Usuarios de la Plataforma de Transporte
Usuarios reportan en redes sociales que la falla en la aplicación comenzó alrededor de las 05:00 horas de este 15 de octubre
Este miércoles 15 de octubre de 2025, usuarios de la aplicación de transporte Didi reportaron una falla generalizada en el servicio desde alrededor de las 05:00 horas.
En redes sociales, varias personas compartieron capturas de pantalla con los mensajes que arrojó la aplicación al intentar usarla o mientras realizaban traslados.
“Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”, fue uno de los avisos recurrentes en la plataforma tecnológica.
Con información de N+.
