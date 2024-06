¡Prendió el Ambiente! DJ Pone Reguetón en Fiesta y su Laptop Arde en Llamas

Un DJ conoció en persona los aparentes riesgos de poner reguetón en una fiesta. En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo su computadora se prendió en llamas.

DJ se queda sin computadora mientras toca reguetón

Por supuesto, la culpa no fue del género musical que puso, sino del escenario en el que tocaba. En el video que circula en redes sociales se aprecia cómo el hombre está tocando en una fiesta.

Sobre la mesa tiene dos mezcladoras y una laptop, así como dos tubos que lanzaban fuegos artificiales. Fueron estos los que trajeron la desgracia al DJ.

En la grabación, el hombre puso un tema de reguetón y accionó los fuegos artificiales colocados en su mesa. No contaba con que uno de los tubos se desprendería de su lugar, por no estar bien fijado, y se recorrería hasta chocar con su computadora.

La laptop se prendió en llamas casi inmediatamente al contacto con los fuegos artificiales. Mientras el DJ bailaba y disfrutaba la canción, su computadora se quedaba sin carcasa.

Se quedó sin computadora por los fuegos artificiales

Para su fortuna, la persona que le estaba grabando alertó sobre el fuego y un tercero se acercó a apagarlo. El DJ solo alcanzó a ver con tristeza cómo su computadora quedó casi completamente inservible.

Y cabe decir que el casi es porque, pese a que se prendió en llamas y seguro perdió el monitor, la laptop no dejó de funcionar y la música no se detuvo. Hacia el final del video, el DJ siguió mezclando música con semblante serio, como fingiendo que no pasó nada.

El video ha provocado carcajadas en redes sociales, tanto por la naturaleza del accidente, como por la reacción del DJ. Al respecto un usuario escribió: “¡Y sigue tocando! Apaga esa cosa y vete para tu casa a llorar”.

