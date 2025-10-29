Lo Paranormal que Ha Vivido el Limpia Tumbas, el Hombre que Dedica su Tiempo Libre a los Muertos

Le dicen "el Limpia Tumbas", se trata de Anthony Zorno, un hombre de 31 años de edad y residente de Ciudad de México, quien de forma voluntaria, se dedica a “chulear” mausoleos en el olvido. Zorno es licenciado en derecho y realiza esta labor en sus tiempos libres. Inició este trabajo hace poco más de un año y ocho meses y en ese tiempo revela que ha vivido situaciones paranormales.

La motivación para esta labor fue honrar la memoria de su abuela materna fallecida. Según Anthony, su abuelita fue su inspiración pues en vida, se preocupó por la gente que ya no está, y él decidió continuar con ello.

Con el Día de Muertos cada vez más cerca, sin duda, la historia de "el Limpia Tumbas" y sus vivencias paranormales, son de las que hay que conocer y a continuación te contamos los detalles.

¿Cómo es el trabajo de "el Limpia Tumbas"

En entrevista con N +, "el Limpia Tumbas" contó que llega a los camposantos con su material, que va desde flores y hasta herramientas, los cuales lleva desde casa. Elige las sepulturas que presentan mayor descuido o mayor abandono, en especial, las que considera más complicadas de asear, eso sí, siempre hace un ritual previamente.

“Ya una vez que llego y selecciono una tumba, le pido permiso porque se cree que si no lo hace uno, pueden llegar a seguirnos a casa, pueden llegar a estar en nuestros sueños. como forma de molestia de parte de los difuntos, ¿no?. Llego, les digo: Con todo respeto, vengo a limpiar su tumba en el olvido, no lo haré con mala intención, lo hago con todo respeto y doy inicio este acto de amor y ya empiezo a limpiar", revela Anthony.

Anthony, cuenta que la primera tumba que limpió fue la de un pequeño pero antes de realizar su labor, confiesa que sintió miedo y nostalgia, por lo que se dirigió primero a la tumba de su propia abuela, ubicada a unos metros, para pedir protección.

La labor de limpiar tumbas y su relación con lo paranormal

Durante la realización de su labor, Anthony dice que ha presenciado con frecuencia, trabajos de brujería.

“Sobre todo de las (tumbas) que están agrietadas. Ahí meten los frascos, las bolsas con animales, líquidos que desconozco que sean, fotografías. Muy, muy impactante eso” revela el limpia tumbas.

Por situaciones como esa, "el Limpia Tumbas" ahora cree en lo paranormal y cuenta que lo que más lo ha impactado es que en tres ocasiones, al llegar a casa y editar los videos que graba, se ha escuchado su nombre en psicofonía. “Han dicho mi nombre. En los videos se escucha la psicofonía de una mujer diciendo, bueno, dos mujeres y un hombre diciendo mi nombre, Anthony, Anthony”, cuenta.

La labor de "el Limpia Tumbas" se ha extendido

Ante su labor, familiares de las personas que yacen en las tumbas que ha limpiado lo han contactado para agradecerle y animarlo para seguir.

"El Limpia Tumbas" cuenta que incluso ya expandió su labor altruista a la limpieza de cruces en la calle. En México, se acostumbra a colocar dichas cruces en memoria de personas que han fallecido en sitios públicos, muchas veces de manera violenta, y no solo eso, si no que además se toma el tiempo de investigar el motivo de la muerte.

“De esta manera yo los homenajeo, les doy luz”, dice Anthony.

Uno de sus más recientes trabajos fue un homenaje a la abuelita Alicia, la mujer que salvó a su nieta tras la explosión de la pipa en el puente de la Concordia, en septiembre pasado, al oriente de Ciudad de México. "El Limpia Tumbas" le hizo una cruz y un altar en el hospital, pues considera que su historia lo marcó por el acto de amor que hizo para proteger a su nieta.

Antes de estar tan cerca de las tumbas, Anthony, admite que le daba miedo morir, pero ahora, con la relación constante con la muerte y las visitas seguidas a los panteones, él ya la ve como algo natural y normal.

Incluso, "el Limpia Tumbas", desea que su propia sepultura esté en el mismo cementerio donde descansan los restos de su abuela. Además, que le gustaría que tuviera una torre o monumento con la siguiente inscripción: "Aquí está descansando en paz ‘el limpia tumbas’ que vio por los olvidados y que se dedicó a esta noble labor altruista".

