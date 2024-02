Bulldog inglés

Foto: iStock

Chihuahua

Basset Hound

Foto: iStock

Galgo Afgano

Shiba Inu

Un estudio de la Universidad de Bristish Columbia demostró cuáles son las razas de perro que más desobedecen y les cuesta seguir órdenes.Tener un perro puede significar algo maravilloso para tu vida; sin embargo, es también un compromiso no solo el brindarle alimento y los recursos necesarios, sino también educarlo. Si bien todos los perros que reciben un entrenamiento con paciencia pueden llegar a ser obedientes y respetuosos de las reglas, también como en las personas hay otros que tienen una naturaleza más rebelde contra las autoridades.Este proceso de adiestramiento del perro puede ser aun más difícil en este tipo de razas las cuales, según este estudio tienen una naturaleza por la rebeldía y estar en contra de lo establecido.Esta raza tan particular por su rostro chato es de las más desobedientes. Lo anterior debido a que le cuesta asociar acciones con palabras. Por lo que es necesario armarse de paciencia para explicar trucos como sentarse o hacer del baño. Aun así, se trata de animales nobles, en especial son recomendados para dueños con pequeños en casa.Se trata de perros que suelen tener un temperamento nervioso o ansioso, por lo que se distraen con facilidad. Según los etólogos, esta raza suele mostrarse a la defensiva, por lo que puede ser difícil que asimilen una figura de autoridad.Según este estudio a pesar de que se trata de una raza que solía ser acompañante durante la caza, no es tan inteligente como otras, por lo que puede ser difícil el proceso de educación del cachorro.Al ser perros de tamaño gigante, necesitan de mucha actividad física para poder cansarse, por lo que suelen ser muy hiperactivos. Al tener tanta energía es complicado para ellos mantenerse quietos.Este animalito tiene una naturaleza exploradora y muy curiosa, por lo que es normal que no se mantenga tranquilo durante largos periodos de tiempo. También han sido calificados como perros tercos por lo que puede ser todo un reto el educarlos para que pongan atención, o simplemente para que te hagan caso.https://youtu.be/nRVs6L_nS5U