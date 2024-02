Esto es lo que pasa si comes queso y espinaca al mismo tiempo

Foto: Getty Images

¿Qué pasa si comes queso y espinaca al mismo tiempo?

Foto: Getty Images

De acuerdo con con un sitio web especializado en alimentos, el queso y la espinaca no se pueden combinar porque el organismo no asimila el calcio si se junta con el vegetal.Es bien sabido que la espinaca es rica en vitaminas y minerales, pero no tanto en hierro y calcio. Ante esto, algunas personas agregan queso para compensar los elementos faltantes, pero no saben que el cuerpo reacciona de una forma poco natural a esta combinación de alimentos.La espinaca es un superalimento pero de acuerdo con los expertos, acompañarla con otros productos podría ser perjudicial. Porque por muy apetecible que sea o vea el platillo, no significa que es bueno para la salud. Esto es lo que sucede con el queso y la espinaca cuando se comen al mismo tiempo.Puede que parezca algo muy saludable la combinación de, pero la realidad es que además de que este último alimento tiene muchos nutrientes, también contiene oxalato, que junto al calcio del queso puede resultar peligroso para algunas personas.Como ya se mencionó, el problema deltiene que ver con el oxalato y el calcio del producto lácteo. Ya que el grupo de nutrientes de estos dos alimentos, combinados, pueden dar como resultado un fallo en el organismo, como la nula absorción de uno de los componentes, además de generar una reacción adversa.Es por esto que es importante saber lo que cada uno de los alimentos que vamos a cocinar produce en le cuerpo. No importa si la espinaca forma parte de tu dieta diaria, ya que debe consumirse en una cantidad justa.Es bueno que quieras cambiar tu estilo de vida para mantener una buena salud, pero sería bueno estudiar muy bien todos los componentes y efectos de algunos alimentos sobre el cuerpo. O también, la mejor opción sería ir con un médico especialista en nutrición, para que elabore una dieta con los nutrientes que tu cuerpo necesita.La combinación de nutrientes es muy importante porque de esta dependen unos de otros para obtener el resultado que se quiere alcanzar. Por ejemplo, el hierro, requiere de la vitamina C para una perfecta absorción.