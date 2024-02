Estos trucos te ayudarán a saber si un chile es picoso

Foto: Unsplash

¿Por qué pica el chile?

¿Cómo saber cuándo pica?

Eles uno de los alimentos más característicos de México y también uno de los más consumidos a diario por cientos de personas: de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cada mexicano, al año, ingiere 18 kilos de esta fruta .Aunque no lo creas, existen personas en el país y en todo el mundo que no gustan de comer chile , o bien, hacerlo con la menor frecuencia posible y procurando elegir aquellos que piquen lo menos posible. De igual manera, existen diversas variedades de este fruto, pero la tarea complicada es reconocer cuales son los que tiene un mayor grado de picor.Por ello, aquí te traemos una serie de recomendaciones para que aprendas a identificar qué chiles son los que pican más y por qué; toma nota.La principal razón por la cual esta fruta produce una sensación de picor al momento de consumirla es porque contiene una sustancia llamada capsaicina: normalmente, ésta se encuentra en las venas de los chiles. Lo que hace la capsaicina es dar una sensación de ardor al entrar en contacto con la saliva.De igual manera, esta sustancia se puede presentar en mayor o menor frecuencia dependiendo el grado de estrés al que fue sometido durante su cultivo.Normalmente, aquellos chiles que pican demasiado o tienen un grado de picor mayor comparados con otrosy, además, en su interior tienen. Asimismo, otro elemento que puedes identificar en los chiles picosos es su color.Pongamos un ejemplo: si estás eligiendo un chile jalapeño (normalmente verdes) y surespecto al resto, significa que debes tener cuidado ya que saldrá picoso.https://youtu.be/Rly9A_gCykoUn tip que puedes aplicar si quieres agarrar uno que no sea tan picoso es escoger aquel que sea más pálido: entre más claro sea su tono de piel, menos 'bravo' te saldrá.