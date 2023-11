Una fan de Taylor Swift, que llevaba años esperando ver a la cantante, se perdió del concierto, pues se enteró de que estaba embarazada debido a que se le rompió la fuente para dar a luz durante la gira Eras Tour en Brasil.

Noticia relacionada: Travis Kelce Habla sobre Cómo le Afecta ser Novio de Taylor Swift

Lo que parecían ser unos simples cólicos, terminaron en la labor de parto de María Eduarda, quien señaló que su ciclo menstrual no había presentado ningún cambio en los últimos nueve meses.

Era un dolor que iba y venía, pero no se me pasó por la cabeza que era una contracción del embarazo. Estuve desde las 10 de la mañana hasta que se abrió la puerta, esperando y esperando que el dolor se me pasara pronto, cerca del espectáculo.