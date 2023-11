Foto de Vestido de Novia Horroriza a Usuarios de Redes, ¿Notas Por Qué?

Un vestido de novia se ha convertido en el último gran misterio de Internet. Te contamos por qué esta fotografía de una mujer probándose un vestido ha intrigado y espantado a tantos usuarios de redes sociales.

Tessa Coates es una mujer originaria de Reino Unido que está por casarse. Sin embargo, los planes de su boda le trajeron una sorpresa difícil de sobrellevar.

Coates publicó en Instagram una fotografía de ella probándose un vestido de novia. No lo hizo para mostrar el atuendo que llevará el día de su casamiento, sino para que los demás entendieran lo perturbada que estaba. Al respecto escribió:

Fui a comprar un vestido de novia y el tejido de la realidad se desmoronó. Esta es una foto real, no es photoshopeada, no es una panorámica, ni una Live Photo. Si no puedes ver el problema, por favor sigue mirando y entonces no podrás dejar de verlo.