Guajolota: ¿Cuál es su origen y por qué se llama así?

Foto: Cuartoscuro

Origen de la guajolota

Foto: Cuartoscuro

Laes un majar típico de la Ciudad de México ( CDMX ) que cae muy bien en una mañana de mucho frío o durante la noche. Los ingredientes base de unason un tamal y una telera, esto la hace una torta de tamal. Es importante mencionar que no sería lo mismo comerla sin champurrado, ya este es el complemento perfecto, sin esta bebida no es "Guajolocombo".Pero, esta vez te contaremos acerca de su origen y te explicaremos por qué se llamaDe acuerdo con un sitio web especializado en gastronomía, el origen de la guajolota tiene varias teorías, una de ellas es que unos ingenieros fueron a trabajar a Tulancingo, en Hidalgo, para instalar electricidad en épocas decembrinas, se dice que un día se acercaron hambrientos a un puesto que ya casi no tenía comida, así que la encargada les ofreció prepararles una torta rellena de enchiladas.Después, los señores bromearon diciendo que dentro del pan estaba “su pavo o su guajolote”. Esto le pareció tan curioso a la dueña que le llamó “guajolotes” a la comida improvisada que les preparó.Otra teoría es que laes de Puebla, pero era un pambazo con una enchilada dentro. Esto, de acuerdo con el historiador José N. Iturriaga. El autor cree que el nombre de este majar comenzó a identificarse con un tamal y un bolillo o telera al estar hechos de maíz, tal y como en la receta original.La tercer teoría del surgimiento del nombre es porque la alimentación de los guajolotes se basa en maíz, que es de donde pudo surgir el término.No se sabe con exactitud porqué se le llama “” a la torta de tamal, pero lo cierto es que este término actualmente es un clásico entre las personas que salen desde la mañana de su casa y al llegar a su trabajo se encuentran con un puesto de tamales, lugar en donde frecuentemente podemos encontrar esta comida mexicana.