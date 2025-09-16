¿Cómo Hacer las Fotos de IA con Famosos? Así Creas Imágenes con Cantantes y Actores Desde App

¿Cómo es posible que todos tus contactos de redes sociales tengan una imagen con su artista favorito? Una nueva tendencia inunda las redes sociales con imágenes creadas con Inteligencia Artificial y en N+ te explicamos cómo puedes generar la tuya.

Gracias a la plataforma Gemini de Google, la posibilidad de aparecer junto a Taylor Swift o Michael Jackson ya no es una utopía para sus fans. Con esta inteligencia artificial cualquier persona puede crear imágenes realistas cuadradas sin necesidad de conocimientos avanzados en edición de fotografías.

¿De qué trata el nuevo reto de redes sociales y qué tiene que ver con la IA?

Como ya te explicamos, este nuevo reto viral tiene por objetivo que los usuarios de redes sociales compartan imágenes con sus celebridades favoritas. Ya sea cantantes, actores, futbolistas, filántropos, políticos o cualquier tipo de personas que deseen.

Y sí involucra a la Inteligencia Artificial. Las imágenes son creadas con Gemini de Google. Específicamente con el modelo Nano Banana, cuando el usuario escribe una indicación, también conocida como prompt, en la plataforma y pide a la IA que genere un resultado.

Cabe mencionar que este tipo de imágenes sólo debe de crearse con imágenes de retratos propias, dado que Google no permite procesar imágenes de terceros sin su consentimiento.

¿Cómo hacer imágenes con tu artista favorito para redes sociales?

Si quieres unirte al reto viral y crear tu propia imagen para compartir en redes sociales sólo es necesario que tengas un smartphone o una computadora y una cuenta en Google.

Una vez en la plataforma, puedes solicitar la creación de imágenes subiendo una fotografía tuya o quien desees que aparezca en la imagen, así como la del personaje con el que deseas posar.

Para mejores resultados lo recomendable es que la foto sea nítida y esté bien iluminada.

Para que la IA genere tu fotografía debes incluir algún prompt, por ejemplo:

"Haz una foto estilo polaroid con flash en la que estén las dos personas posando de frente y abrazadas. Ambas están sonriendo y miran a la cámara. Deben estar paradas frente a un fondo de cortinas blancas"

Es muy importante que en todo momento se subraye que las imágenes fueron creadas con apoyo de la inteligencia artificial. Ello por motivos de ética, seguridad y transparencia.

