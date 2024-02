Haz crecer tu planta de Aloe Vera con estos tips

Foto: Getty Images

Cómo hacer que crezca mi planta de aloe vera

Beneficios del aloe vera

Beneficia la salud de la piel gracias a sus ingredientes astringentes y antiinflamatorios

Hidrata y cuida el cuero cabelludo

Combate problemas bucodentales, como las encías inflamadas.

Las plantas dese han vuelto muy famosas, no solo para decorar interiores sino también por la gran cantidad deque pueden aportar a laSi tu cuentas con una planta de estas te explicaremos cuáles son los correctos cuidados que debes tener si quieres que crezca o que incluso llegue a florecer y te daremos algunospara cuidarlas.Los principales problemas por los que estas plantas no crecen ni florecen , es que no se acostumbran a los entornos húmedos, la exposición excesiva al sol o a la lluvia, y al aire en gran cantidad, por lo que mueren con facilidad o simplemente no crecen.Para que la salud de tu plantita mejore y esta crezca rápidamente, estos son los puntos que debes considerar.Si tu planta de aloe vera se encuentra en una maceta, asegúrate que esta tenga un mínimo de profundidad de 50 cm, ya que las raíces de estas plantas crecer demasiado, por lo que si no tienen el espacio correcto, no crecerá tu planta Tu planta debe tener Tierra suficiente, además de que esta debe ser aireada y acolchada. Una buena calidad de Tierra, le aportará nutrientes a la raíz; añade un poco de humus cada año para mejorar el crecimiento de la raíz.El aloe vera necesita que su Tierra este húmeda pero jamás mojada, algunos expertos en jardinería recomiendan regar por gotas, ya que así hidratarás adecuadamente a tu planta.Una alta exposición a la luz del sol puede quemar las hojas de tu planta , colócala en un lugar donde no tenga luz directa.Como mencionamos anteriormente, el aloe vera es un ingrediente que aporta muchos beneficios para la salud de las personas, ya que tiene grandes propiedades curativas. Algunos de los beneficios que te aporta el aloe vera son.Ahora que conoces estos beneficios, cuida a tu plantita y realiza los cuidados pertinentes para mejorar su crecimiento.https://www.youtube.com/watch?v=6WeukcOPBG4