Foto: Unsplash.

Tipos de huevos cocidos

Foto: Unsplash.

Si eres fanático de lospero no sabes cuál es elidóneo para que queden en su punto, aquí te decimos cómo lograr lay convertirte un experto en huevos cocidos para desayunar Primero debes de saber que hay varios tipos de huevos cocidos y estos dependen del tiempo que dejes los huevos en el agua hirviendo.Huevos cocidos: El tiempo ideal para estos huevos clásicos es de apenas once minutos, así la yema no saldrá del todo seca y tendrá una consistencia suave y hasta jugosa. Sin embargo se recomienda sumergir los huevos en el agua una vez que ésta ya está hirviendo y no antes o la cocción podría ser desigual y quedar un poco crudos.Mollet: Este tipo de huevos son favoritos de muchos a la hora del desayuno y se logran sumergiendo el huevo por unos seis minutos para que así la clara esté cocida y la yema quede con una consistencia casi líquida.Escalfados: Para estos huevos es preciso sacarlos de la cáscara y hacer con ellos una especie de paquetito con plástico para cocinar y así se hierve el huevo por espacio de 3 o 4 minutos, pero la idea es que también queden poco conocidos no así crudos.Pasados por agua: Para estos huevos, es necesario verterlos dentro del agua hirviendo sin la cáscara y con un chorrito de vinagre por espacio, también, de 3 o 4 minutos.https://www.youtube.com/watch?v=r2g8BejkqggVolviendo a los huevos cocidos, es necesario ponerlos en agua fría unos momentos antes de pelarlos y golpearlos de manera firme en el extremo más grueso.