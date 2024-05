Influencer Lupita Anaya Regala Casa a su Tía, Pero Ella la Rechaza Porque es Pequeña

La famosa influencer mexicana Lupita Anaya se volvió tendencia tras una decepción cuando intentó regalar una casa a su tía, quien no la recibió como ella esperaba, ya que su tía rechazó el regalo porque era muy pequeña y estaba lejos de sus amigas.

Lupita Anaya había planeado regalarle la casa a su tía para mejorar su situación económica y así liberarla del pago de renta, después de prometer que la ayudaría cuando empezara a ganar lo suficiente y compartir sus ganancias con sus seres queridos.

En el video compartido por Lupita, que dura cerca de 8 minutos, ambas llegan emocionadas a la casa; sin embargo, después de ver la fachada, la tía muestra su disgusto.

A pesar de que la influencer intentó darle un recorrido por la casa, su tía comenzó a señalar aspectos negativos, como la suciedad, el tamaño reducido y la lejanía de sus amigas, lo que rápidamente convirtió la felicidad en decepción.

Lupita, al notar el desagrado de su tía, le preguntó directamente cuál era el problema, a lo que su tía pidió que dejaran de grabar y sugirió que lo mejor sería poner la casa a nombre de su hijo para que él la vendiera y pudiera comprar otra más cerca de sus amigas.

Posteriormente, la tía le pidió a Lupita que mejor le ayudara a pagar algunos meses de renta.

Mejor se los doy los papeles a mi hijo y que venda la casa y yo me compro algo más cerca de por allá por donde vivo para no perder mis amistades, mi hijo le sabe a todo eso, mejor me apoyas a unos mesesitos de renta