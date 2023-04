El legado que José José dejó en México y el mundo es algo que nunca podrá ser borrado y prueba de ello es que el 20 de abril de cada año, el príncipe de la canción se vuelve tendencia, incluso algunos proponen que sea nombrado el Día de José José, por lo que a continuación te explicaremos la razón.

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, nació el 17 de febrero de 1948 en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México (CDMX), sin saber que en el futuro se convertiría en uno de los más grandes iconos musicales mexicanos de todos los tiempos.

A lo largo de su exitosa carrera musical, José José ganó más de 200 discos de oro y platino, vendió más de 250 millones de discos y colaboró como decenas de artistas, entre los que se destacan Marco Antonio Muñiz, Angélica María, Armando Manzanero, César Costa, Enrique Guzmán, José Feliciano, Roberto Carlos, Vicente Fernández, Pimpinela y Juan Gabriel.

¿Por qué José José es tendencia cada 20 de abril? No hay duda que José José se ganó el corazón de millones de personas a través de sus sentimentales y emotivas canciones, las cuales hasta el día de hoy continúan siendo una especie de himno para muchos y debido a eso es que el 20 de abril de cada año se ha convertido en un día para recordarlo.

Desde hace algunos años, varios artistas, como Yuri o Alex Lora, y fanáticos del intérprete de la "Nave del Olvido" empezaron a celebrar de manera extraoficial el 20 de abril como el Día Internacional de José José, fecha en la que a través de redes sociales se unen para homenajearlo.

La razón por la que se eligió esa fecha es debido a su famosa canción "Me vas a echar de menos", la cual, popularmente, es conocida como 20 de abril y dice lo siguiente:

Y me estarás llamando cada veinte de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir.

Esas líneas, que originalmente hablan de un desamor, se han reinterpretado como una forma de recordar el gran talento de José José, que se nos fue un 28 de septiembre de 2019. Y es que, es imposible no echar de menos al Príncipe de la Canción al recordar esta letra:

Y, hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos

Y cada día más.

