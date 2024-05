Video | Jóvenes Buscan Cumplir Reto Viral y Son Mordidos por Su Perrito

Recientemente, se ha puesto de moda en redes sociales un curioso reto conocido como el trend de la patita, el cual consiste en que dos personas junten sus manos a la espera de que su mascota levante su patita y se les una.

Este reto lo han replicado muchas personas con perritos o gatitos, subiendo tiernos videos a redes como Instagram o TikTok, causando un sinfín de reacciones entre los internautas.

Algo salió mal

No obstante, este tipo de retos no siempre resultan de la mejor forma. Mediante un video, un par de jóvenes quisieron realizar el trend de la patita, pero para su mascota no fue una buena idea.

En el video, se puede observar que en el momento que se juntan las manos de los humanos, el perrito suelta una mordida, clavando sus dientes con toda fuerza en uno de ellos.

La desafortunada grabación ha conseguido virilizarse en redes sociales debido a la reacción tanto del pequeño can como de uno de los jóvenes que muestra una cara de dolor.

No salió el trend JAJAJA

Entre los simpáticos comentarios dejados en este video, algunos señalan que en ocasiones buscar seguir las tendencias no terminan de la mejor forma y un claro ejemplo es este material.

