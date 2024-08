Karely Ruiz Anuncia Embarazo con Emotivo Mensaje en Redes Sociales

La famosa influencer de 23 años, Karely Ruiz, sorprendió a sus seguidores al anunciar su embarazo a través de una emotiva publicación en Instagram. La noticia, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, fue acompañada por una fotografía en la que muestra su embarazo.

En el texto que acompaña la imagen, Ruiz expresó su felicidad y agradecimiento por esta nueva etapa en su vida.

El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. Te cuidaré y te amaré por siempre