Joven Enferma de Cáncer Conmueve a las Redes con Video

Katherine Barahona es una mujer chilena que ha batallado duramente contra el cáncer de colon. A través de TikTok ha publicado un video sobre su enfermedad que ha conmocionado severamente a los usuarios, pues pidió que rezaran por ella.

Barahona es oriunda de Concepción, en la parte central de Chile. Según ha contado en sus redes sociales, le diagnosticaron el cáncer de colon a los 31 años.

Cuando fue diagnosticada, el cáncer se encontraba en etapa IV. Pasó por quimioterapia, así como por intervenciones quirúrgicas.

La enfermedad no le impidió abrir un negocio donde arreglaba uñas, así como disfrutar de su familia, compuesta por su marido Humberto y su hijo.

En noviembre del 2022, comenzó a reportar molestias y estreñimiento. En sus videos comentó las nuevas visitas al hospital. A principios de diciembre dijo a sus seguidores que tenía problemas para comer, padecía fuertes dolores de estómago.

En aquella grabación, se desahogó con las siguientes palabras:

He perdido tanto tiempo de estar con las personas que quiero estar por el hecho de estarme tratando y aún así mi tratamiento no funcionó. Todavía estoy a la espera del nuevo tratamiento y nadie dice que va a funcionar. Uno tiene esperanza, pero el dolor te ciega tanto que es muy difícil pensar que va a funcionar.

Por desgracia, su estado se ha deteriorado. El 10 de enero comentó que los médicos le habían pedido que “se preparara para lo peor”:

Anoche me dieron la peor noticia. Tengo que estar preparada para lo peor. Siempre hay esperanza de que pueda suceder algún milagro, pero ya me dijeron que hay que estar preparada. Es terrible. Yo jamás pensé que me lo iban a decir.