La Historia de Amalia, la Perrita que Esperó por Días a su Dueño Afuera del Hospital

Amalia, una perrita mestiza de cuatro años, acompañó a su dueño al hospital cuando este se sintió mal. La perrita se quedó afuera de la institución esperando a que el hombre saliera, pero este ya no pudo recuperarse y no volvió con Amalia, que se quedó esperándolo afuera por días.

Alina, una rescatadora de lomitos y otros animales y fundadora de la organización Rescalandia, posteo en redes la historia de la perrita:

Me acompañaba a lugares. Y yo a él. Un día actúo raro. Tuvimos que ir al hospital. Fue la primera de muchas veces. Yo lo acompañaba porque él me acompañaba a mí, Nos queríamos mucho . Lo esperaba paciente afuera

Te recomendamos: ¡Un Lugar Muy Perrón! Rescatalandia Ayuda a Perritos Sin Hogar

El hilo en X de la rescatista continúa con el mensaje:

Pero un día ya no salió. Él siempre salía. Pero no esta vez. Lo esperé más tiempo. Pasé noches ahí, pero no se veía. Creo que le paso algo, porque él no me hubiera dejado esperándole sin una buena razón