Revelan lo Más Buscado en México en Google en 2025; Conoce que se Googleó en el Resto del Mundo.

El Mundial de Clubes, Kendrick Lamar, Paquita la del Barrio, Carlos Manzo, La Casa de los Famosos y los partidos del América estuvieron entre lo más buscado en Google en México en 2025, según datos publicados este jueves 4 de diciembre. En N+ te decimos que es lo que más interesó a los mexicanos y al resto del mundo en el año a través del motor de búsqueda más usado en internet.

Google compartió su informe "El año en búsquedas en 2025", con las tendencias más rastreadas a nivel global, donde destacaron intereses por las novedades en las tecnologías de inteligencia artificial (IA), partidas de cricket y el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado durante un discurso en una universidad de Utah en septiembre pasado.

En el país, lo más popular para consultar fue el Mundial de Clubes, que se disputó del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos y que ganó el Chelsea por 3-0 al PSG. Además, los datos de la beca Rita Cetina y la pelea de Saúl "El Canelo" Álvarez que el mexicano perdió en septiembre en Las Vegas contra Terence Crawford por decisión unánime.

¿Qué fue lo más buscado en México en Google en el año?

Mundial de Clubes Gemini Copa Oro Copa Mundial de Futbol Sub-20 Champions League Beca Rita Cetina Deepseek iPhone 17 Paquita la del Barrio Canelo vs Crawford

Las Personas más buscadas

Kendrick Lamar Sergio Ramos Florinda Meza James Rodríguez Gilberto Mora Robert Francis Prevost Enrique Segoviano Keylor Navas Mariana Botas Aldo de Nigris

Los personajes más consultados tras su muerte

Paquita la del Barrio Ozzy Osbourne Papa Francisco Charlie Kirk Diogo Jota Michelle Trachtenberg Leo Dan Carlos Manzo Tongolele Hulk Hogan

Los momentos más virales

Labubu Peanutize Me Cónclave Loro Piana Eclipse Astronomer Bad Bunny México Mariana Treviño Nano Banana Las guerreras K-pop

Competencias deportivas

Mundial de Clubes Copa Oro Copa Mundial de Futbol Sub-20 Champions League Canelo vs Crawford Liga de las Naciones de la UEFA Canelo vs Scull UEFA Europa League Blue Jays Eliminatorias CONMEBOL

Partidos más googleados

América vs Toluca Guadalajara vs América América vs Cruz Azul Portugal vs España América vs Minnesota Cruz Azul vs Whitecaps Barcelona vs Real Madrid Inter Miami vs América Real Madrid vs Arsenal Estados Unidos vs México

Series y programas más consultados

La granja VIP El juego del calamar Mentiras, la serie Chespirito: Sin querer queriendo Las muertas La casa de los famosos Marcial Maciel: El lobo de Dios Las hijas de la señora García El verano en que me enamoré Welcome to Derry

Las películas que interesaron más a los mexicanos

Nosferatu Cómo entrenar a tu dragón Lilo y Stitch Superman Emilia Pérez Anora Destino final: Lazos de sangre Thunderbolts Memorias de un caracol El conjuro 4: los últimos ritos

Temas de tecnología más rastreados en 2025

Gemini Deepseek iPhone 17 iPhone 16 Nintendo Switch 2 YouTube Music Grok Copilot Honor Magic Lite NotebookLM

Lo más buscado en el mundo

Según los datos que publica Google, referentes a los últimos doce meses a nivel global, el propio asistente de IA de Google, Gemini, encabeza este ránking, seguido por la partida de cricket de la India contra Inglaterra.

Entre las diez búsquedas principales para todo el mundo predominó el deporte, y especialmente el cricket, sumándose a la primera partida mencionada las fórmulas India vs Australia (5) y Asia Cup (7), aunque también interesó el futbol, con Club World Cup (4).

La tecnología figuró en segundo lugar, con búsquedas sobre la IA china DeepSeek (6) y el iPhone 17 (9), además de Gemini y en tercer lugar se ubicaron búsquedas sobre países, posiblemente debido a conflictos: Irán (8) y, juntas, Pakistán e India (10).

Kirk, shutdown, incendios en LA, TikTok, Papa León XIV y más...

El asesinato de Charlie Kirk (1993-2025) de un tiro en el cuello durante un debate político de su organización, Turning Point USA, en la Universidad Utah Valley el pasado 10 de septiembre generó tal conmoción que ha sido la noticia más buscada en Google.

También el de Kirk ha sido el fallecimiento más buscado, por delante de los del rockero Ozzy Osborne o el luchador Hulk Hogan, así como su pódcast, que ha tenido más solicitudes que "New Heights", de los hermanos jugadores de futbol americano Travis y Jason Kelce.

Estados Unidos dominó la lista de las noticias más buscadas, que incluyó el cierre del Gobierno, los incendios de Los Ángeles, el veto a la red social TikTok, la victoria electoral de Zohran Mamdani en Nueva York o el desmantelamiento de USAID, la agencia de ayuda exterior.

No obstante, también fueron muy buscadas las noticias de Irán, la elección de papa León XIV, el huracán Melissa, que azotó el Caribe y el sur de Estados Unidos, y el huracán y el tsunami en la península de Kamchatka (Rusia).

En cuanto al mundo del entretenimiento, destacaron la actriz Mikey Madison y su película "Anora"; las letras de "Dtmf"del puertorriqueño Bad Bunny; las series "Monster: The Ed Gein Story" y "Squid Game 3", y la novela "Regretting you", de Colleen Hoover.

Mientras, en la categoría de "Gente", el más buscado es el rapero d4vd, investigado por las autoridades de Estados Unidos tras hallar en el maletero de su vehículo el cadáver una adolescente desaparecida.

Constan también Tyler Robinson, el presunto asesino de Kirk, y el humorista Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido temporalmente por sus comentarios sobre el activista.

