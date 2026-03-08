Quince años de Mafer: Así fue la Fiesta que Reunió a Belinda, Xavi, Galilea Montijo y J Balvin

La fiesta de quince años de una joven identificada solo como Mafer se hizo viral por lo espectacular que fue.

La celebración se realizó este sábado 7 de marzo de 2026 en Villahermosa, Tabasco, y contó con la participación de famosos de talla internacional.

Aquí te contamos todos los detalles de la noche que convirtió la fiesta de quince años de Mafer en un suceso que llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

Video: Quinceañera Isela Santiago Recibe Terreno de Regalo en San Luis Potosí: "Ya Tiene un Hogar"

Noticia relacionada: Así Fueron los XV Años de Isela Morales en San Luis Potosí | Fotos

¿Cómo fue la fiesta de XV años de Mafer?

Con una temática inspirada en la ciudad de Nueva York, la fiesta de María Fernanda (Mafer) se volvió tendencia por las especulaciones de lo que costó, ya que las estrellas invitadas no suelen cobrar poco.

Para empezar Mafer fue recibida por la conductora, Galilea Montijo, quien fungió como presentadora oficial del evento. Al estilo de una gala de premios, Galilea entrevistó a la quinceañera y a su padre, Juan Carlos, en una alfombra roja montada especialmente en un exclusivo hotel de Villahermosa.

Si algo hizo que las redes sociales hablaran, fue la lista de artistas que viajaron exclusivamente para cantarle a la joven:

Belinda apareció entre la multitud con un vestido rojo para cantarle el "Happy Birthday" frente a un pastel gigante con forma de la Estatua de la Libertad.

Video: Belinda Hace Aparición en Carnaval de Mazatlán; Así Fue el Momento

J Balvin, no solo dio un concierto privado, sino que subió a Mafer al escenario para bailar con ella, convirtiéndose en uno de los momentos más compartidos en TikTok.

Xavi, conocido por sus corridos tumbados puso el toque regional mexicano.

Matute, la agrupación liderada por Jorge D’Alessio cerró la noche con clásicos de los 80 y 90.

Pero si la fiesta y los invitados no fueron suficientes, Mafer recibió un regalo costoso. Y es que a través de una videollamada proyectada en pantallas gigantes, la influencer Priscila Escoto presentó el obsequio: una exclusiva bolsa Birkin de Hermès, cuyo valor se estima en más de $200,000 pesos, la cual fue elegida personalmente por ella y el padre de la quinceañera.

Y además hubo otro toque que no pasó desapercibido pues fue maquillada y peinada por reconocidos en estos ámbitos.

Alfonso Waithsman. el "maquillista de las estrellas" se encargó de su look. Mientras que Malu Glez fue el responsable del peinado que lució la joven durante toda la noche.

Historias relacionadas:

CH