El pasado concierto de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México (CDMX) tuvo invitados especiales, entre ellos se encontraba el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, junto a su novia, la argentina Nicki Nicole, quienes tuvieron un saludo especial del Sol y fueron captados en video.

Noticia relacionada: Citan a Luis Miguel en FGJ en Plena Gira en CDMX por Demanda de Aracely Arámbula

Desde la segunda fila, los artistas vieron el show de Luis Miguel, junto a su hermano Alejandro Basteri, quien estuvo conversando con el cantante conocido como Doble P.

El intérprete puertorriqueño, nacionalizado mexicano, se ha posicionado entre los principales cantantes de los últimos tiempos, y se encuentra en la mitad de su ambiciosa gira mundial.

A través de redes sociales circularon videos en los que se puede ver como Alejandro Baresti aplaude, emocionado, a su hermano.

Por su parte, Luis Miguel extiende su brazo para darle el saludo a Peso Pluma, quien se ubica en las listas de los artistas más escuchados en el mundo, y posteriormente a Nicki Nicole.

Quienes asistieron al evento no dejaron de alagar al Sol, pues aseguran que se encuentra en un buen momento, ya que sus conciertos han sido del agrado del público, descritos principalmente por su voz y pasos de baile.

Han sido decenas de artistas los que han acudido a ver un espectáculo de Luis Miguel; sin embargo, no a todos les ha gustado. Recientemente, la actriz Bárbara del Regil cuestionó la actitud del cantante durante su show.

Fue mediante redes sociales que Bárbara dijo a sus seguidores que había asistido al concierto de Luis Miguel pero que en realidad no es fanática ni del cantante ni de su música y señaló:

Pero me llamó la atención algo, no dijo ni buenas noches, ni hola, gracias, México, hola, México... no dijo nada, ni una palabra, y si se siente raro, porque yo que he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista que tiene un montón de público que lo ama no dijo ‘gracias’, pero bueno, estuvo bueno