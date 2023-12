El pasado viernes 1 de diciembre, Macaulay Culkin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la ceremonia estuvo acompañado por su prometida Brenda Song, a quien le dedicó un emotivo mensaje que ha resonado en todas las redes sociales.

Durante la celebración también estuvo presente la actriz Catherine O'Hara, que daba vida a su madre en la película de Mi Pobre Angelito.

La actriz habló sobre el talento de Culkin, mencionó la gran calidad humana que tiene y señaló que fue gracias a él que la película logró el éxito acumulado, pues consiguió 285 millones de dólares a nivel internacional.

El homenaje, que iba dirigido a Macaulay Culkin, cambió de rumbo después de que el actor agradeciera el apoyo de su público, y el mensaje conmovedor a su prometida Brenda Song.

El actor, con una voz entrecortada, dedico a Song unas palabras en las que dice que es la mejor persona que ha conocido.

No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas