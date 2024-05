Maquillista Llama Estafadora a Clienta porque No le Dijo que Maquillaje Era para su Boda

En redes sociales se ha vuelto viral el caso de una maquillista que tildó a una novia de estafadora. A su parecer, no fue justo que le pidiera un maquillaje social sabiendo que sería para su boda. Usuarios discuten quién tuvo la razón.

Noticia relacionada: Novia Sufre Accidente Camino a su Boda y Termina en Canal Aguas Negras

¿Entonces todo es más caro si es para una boda?

La sospecha ha existido siempre para todas aquellas que se casan: todo es más caro por el simple hecho de ser “para una boda”. La música, la comida y, por supuesto, el maquillaje; hay quienes afirman que todo se vende más caro cuando es para una ceremonia.

Ahora, la cuenta de TikTok @historiasreales.rdja98 ha publicado una desconcertante conversación de WhatsApp entre una novia y su maquillista. En el chat, la segunda escribió muy enojada a la recién casada:

Me pediste un maquillaje social y resulta ser que era para tu boda.

La novia explicó amablemente que ella no deseaba un maquillaje recargado y que prefería algo sencillo para su ceremonia. Pero esto no convenció a la maquillista:

Pero hay paquetes de novias, tenías que decir la verdad.

Maquillista llama estafadora a novia por pagar un maquillaje social. Foto: TikTok @historiasreales.rdja98

Maquillista llama estafadora a novia por no pagar maquillaje para boda

Conciliadora, la novia reiteró que no entendía el problema, si ambos maquillajes son distintos y ella pagó el precio del social:

No entiendo cuál fue el problema, porque te pedí un maquillaje social y pagué el valor del maquillaje social.

Pero esto no dejó conforme a la otra, quien la acusó de ser una estafadora:

El problema fue que me estafaste. No me pagaste lo que debías. Viniste a mi salón a base de mentiras para que te cobrara más barato.

La maquillista añadió que la novia la estafó por no decir para qué era el maquillaje, la llamó aprovechada y le exigió que pagara la diferencia:

Tú no lo dijiste para no pagar lo que era. No sé por qué existen personas tan aprovechadas como tú. Quiero que me pagues, porque hice un maquillaje para bodas.

¿Hay diferencia entre el maquillaje social y el de boda?

La novia cerró la discusión diciéndole que ya le había pagado por un maquillaje social y finalmente la bloqueó, pero la polémica continuó en redes sociales. Cientos de usuarios se preguntaron: ¿es que no hay diferencia entre un maquillaje social y uno para una boda?, ¿la maquillista cobraba más solo por ser para una boda, aunque hiciera el mismo trabajo?

Esto llevó a concluir a muchos usuarios de TikTok que la verdadera estafadora era la maquillista. Al respecto, una usuaria escribió:

¿Y si pido un maquillaje social y me voy a encerrar a mi casa, me lo van a dar gratis porque no socialicé?

También comentaron la publicación otras maquillistas, quienes señalaron que en realidad sí hay diferencia entre dichos maquillajes, sin importar en qué los usen las clientas:

Soy maquilladora y sí hay diferencia entre maquillaje social y de novias, pero si una clienta desea un maquillaje social para su boda hago lo que la clienta me pide sin importar en qué ocasión lo usa.

Historias recomendadas: