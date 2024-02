Mesero de Restaurante en Sinaloa Regresa la Propina porque no Era el 10%

Un mesero rechazó la propina que le había dejado un cliente en un restaurante de Mazatlán, Sinaloa. Presuntamente, al mesero le habría disgustado que la propina no fuera exactamente del 10%, sino 6 pesos menos, por lo que prefirió devolverla.

Los hechos habrían ocurrido en el restaurante Mané, ubicado sobre la avenida Camarón Sábalo, en la costera al norte de Mazatlán. A través de redes sociales, un comensal denunció que acudió a desayunar a dicho local la mañana del 21 de febrero, en compañía de otra persona.

De la comida no tuvo una sola queja, sin embargo, al momento de pagar y dejar la propina sucedió una situación desafortunada. Según escribió el usuario, le faltaron solo 6 pesos para completar la propina sugerida del 10%:

Amigos, fui a este restaurante en Mazatlán, Sinaloa y quise ser buena onda y dejar la propina que sugiere. Me faltaron 6 pesos para completar la propina del 10%, ya que no llevaba más efectivo. Así que así le di al mesero el dinero.

Por desgracia, la cantidad no satisfizo al mesero y optó por regresar al cliente la propina. Eduardo Ramírez, el comensal, dijo:

Acto seguido el mesero regresa a mi mesa y me entrega el tícket rayado de esa manera con la carita “:)” y me regresa la propina ‘incompleta’ que le había dado. La verdad se me hizo muy mala onda de su parte y le dejé esa notita con amabilidad.