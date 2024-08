Mujer Asegura que usa Telepatía con su Novio, ¿Será?

En redes sociales se hizo viral el caso de una mujer que jura que tiene telepatía con su novio. Su anécdota ha causado burlas y sorpresa por igual entre los usuarios.

A través de sus redes sociales esta mujer contó que, en honor a que cumplía meses con su novio, contaría una anécdota que vivió con él a las pocas semanas de salir. Según dijo, fue capaz de tener telepatía con él:

Todo empezó porque su novio está lejos de ser una persona puntual:

Esto lo llevó a tener problemas en la universidad, con un profesor que era muy severo con los retrasos: “Teníamos un profesor que era súper exigente con las faltas”, dijo la joven.

Una mañana ella iba en su coche camino a la escuela, eran las 6:30 de la mañana, cuando se dio cuenta que, si su novio no se despertaba a tiempo, reprobaría la clase por acumular retrasos:

Voy de camino a la universidad, voy justo a tiempo para que el tráfico no me agarre y veo que son las 6:30 en punto. Empecé a preocuparme y me dije: ‘Si él no sale a esta hora y sigue dormido, cuello’.