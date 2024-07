Mujer es Atacada en el Rostro por Arañas Violinistas y Sobrevive

El pasado 1 de julio se dio a conocer la historia de Jessica Rogue, una mujer que llegó al hospital con el rostro hinchado tras haber sido atacada por arañas violinistas y vivió para contarlo.

La mujer de 44 años relató que fue víctima de los arácnidos mientras quitaba las telarañas en el cobertizo de su patio trasero, en su casa ubicada en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos.

Jessica dijo haber sentido cómo algo le había saltado al ojo, lo que la hizo entrar en pánico; sin embargo, para cuando se dio cuenta, ya estaba cubierta de picaduras que dejaron su rostro hinchado, su garganta inflamada y cerrada, y un fuerte sarpullido rojo comenzó a brotarle en la piel de sus brazos.

Intentaba quitar la telaraña y supongo que no sabía que aún había arañas dentro. Me preocupa mucho mi ojo, estoy teniendo mucho dolor

Al ver a Jessica, su familia se preocupó y la trasladó rápidamente al hospital.

Tras recuperarse de varias picaduras de arañas violinistas, Jessica Rogue comentó que era afortunada por seguir con vida:

Algunos no tienen la suerte que yo tuve. Estoy muy agradecida de que me ocurrió a mí y no a mis hijas. Pudo haber sido peor