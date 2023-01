Joven fue al Ginecólogo y la atendió su Exnovio: Video

Una joven publicó en TikTok un video donde afirma que acudió a su cita con el ginecólogo y quien la atendió era su exnovio. La anécdota de esta mujer se ha vuelto viral en redes sociales.

Te recomendamos: TikToker Coreana Impresiona con el Cambio en su Cara

Esta peculiar historia fue protagonizada por una joven originaria de Perú, llamada Kathy Liz. A través de TikTok publicó un video con la descripción: “Story time de cuando fui al ginecólogo y el que me atendió fue mi ex”.

Según relató, la joven tenía un ginecólogo de cabecera. Ella estaba por practicarse una intervención quirúrgica y acudió para realizarse varios exámenes preoperatorios.

Yo ya tengo mi ginecólogo de cabecera, pero eso fue para sacar mis exámenes pre-operatorios y te piden todo, un chequeo completo

Kathy contó que tenía más de ocho años de no ver a su exnovio y no sabía que laboraba en la clínica a la que acudió. Cuando le informaron que no estaba su ginecólogo de cabecera, la joven decidió atenderse con el médico que estuviese disponible.

No imaginaba que al entrar al consultorio encontraría a su expareja, a quien no había visto en varios años. La mujer no solo tuvo que acceder al examen médico de rutina, sino que además tuvo que conversar sobre su vida sexual con su exnovio:

No saben la vergüenza que me daba, porque generalmente cuando vas al ginecólogo algunos te preguntan cuántas parejas has tenido. [...] Nada más de contarlo me da vergüenza

Además, Kathy Liz aseguró que su exnovio le confesó que había llegado a ver sus videos de TikTok. También contó que cuando fueron novios eran muy jóvenes y no sabía que él se había formado como ginecólogo.

Sin embargo, reconoció que él fue muy profesional en su consulta y dijo que lo recomendaría a cualquier mujer.

Ahora mi ex es un buen ginecólogo, pero lamentablemente ya no está donde yo me atiendo. Es de verdad muy buen ginecólogo

El video ha sumado más de un millón y medio de reproducciones y ha suscitado múltiples comentarios en TikTok. Algunas usuarias mencionaron casos semejantes en que su médico resultó ser un antiguo amor platónico o, peor aún, el padre de su actual pareja.