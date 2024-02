Pasos para cultivar tu propia planta de canela en una maceta

Consigue o compra un esqueje.

Consigue una maceta grande, como de unos 20 litros de capacidad y con orificios en la parte inferior, esto para que tenga un buen drenaje y tenga por donde filtrar el exceso de agua.

Foto: Getty Images

Pasos para cultivar tu propia planta de canela:

Pon tierra en la maceta que hayas escogido.

Haz un hoyo lo suficientemente profundo para que la planta de canela quede al mismo nivel.

Toma la planta de canela y métela cuidadosa mente al hoyo.

y métela cuidadosa mente al hoyo. Cubre con bastante tierra.

Riega alrededor de la planta de canela para humedecer y terminar de acomodarla.

Foto: Getty Images

Cuidados

La canela es una de las especies más usadas y no sólo en la cocina, pero justo es por esto que todos deberían tener su propia plantita de canela en casa, ya sea para hacer infusiones, esencias, adornos, etc. De acuerdo con un sitio web especializado en plantas, la canela como cualquier otra, debe ser abonada podada dos veces por año. Desafortunadamente esta especie suele tener algunas plagas, pero al ponerles un poco de ajo ayudará a que se mueran. La canela debe ser regada regularmente, el lugar ideal para colocarla es en donde reciba los rayos del sol, pero no directamente. Es importante mencionar que tendrás que ser paciente, porque dentro a de 2 o 3 años podrás cosecharla.