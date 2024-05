Surfista Mexicana en Huipil Causa Sensación en TikTok

Patricia Ornelas, una surfista Guerrerense, ha causado sensación en TikTok al mostrarse surfeando con un huipil tradicional bordado y una falda.

Este video de TikTok rápidamente se volvió viral mostrando el orgullo de los mexicanos ante las vestimentas tradicionales con las que por siglos han sido las ropas de los indígenas en lo que hoy es México.

En el clip se muestra su gran habilidad arriba de la tabla de surf que ha sido su deporte favorito durante toda su vida y que lleva practicando desde que era una niña.

Patricia Ornelas en TikTok:

Representado mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona.

Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras ❤️Compartiendo mi cultura para un proyecto que nacio en Phippines perlas del mar