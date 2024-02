Pedro Armendáriz: La película en la que el actor contrajo un cáncer mortal

John Wayne con Pedro Armendáriz en The Conqueror (Foto: RKO/Universal)

The Conqueror

Un fracaso cinematográfico

"Wayne interpreta al gran conquistador como una especie de mezcla entre un sheriff y un mongol idiota. La idea es buena para un par de risitas, pero después de eso solamente aburre".

El culpable: la radiación atómica

El millonario Howard Hughes

El cáncer y The Conqueror

La muerte de Pedro Armendáriz

es uno de los grandes actores de la historia del cine mexicano.Su presencia en pantalla, su poderosa mirada y su característico tono de voz lo volvieron una estrella nacional y, además, en uno de los primeros actores que logró cotizarse con éxito en el extranjero.logró reconocimiento en el cine de Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, con papeles en más de 20 películas fuera de México.Lamentablemente, una de esas películas, rodada en el desierto de Utah, muy cerca de los campos de pruebas de armas nucleares del Gobierno de los Estados Unidos, le provocó a él y a otras 91 personas un cáncer mortal.Aunque no se convirtió en un clásico, la película The Conqueror (1956) sigue siendo muy recordada, aunque no por las razones correctas.Suele ser uno de los más claros ejemplos de whitewashing, también conocido como blanqueamiento fílmico, en el que contratan a actores anglosajones para dar vida a personajes de otras etnias.En este caso, se eligió a-e inicialmente a Marlon Brando, pero rechazó la propuesta- para protagonizar esta biopic de Ghengis Khan.Por si fuera poco, contrataron a indígenas americanos para dar vida a los cientos de mongoles que aparecen en la película.La historia cuenta una parte de la vida de Temujin (), un líder mongol que terminará por volverse famoso como Genghis Khan.El centro de la historia es la relación de amor que Temujin siente por Bortai (interpretada por la actriz y modelo Susan Hayward), la hija del líder de los tártaros.Además, Temujin busca venganza de otra tribu rival, responsable de matar a su padre. Para conseguir sus propósitos cuenta con la ayuda de Jamuga (), su leal amigo.Aunque no suena tan mal, lo peor de la cinta son sus diálogos, que pretenden ser rimbombantes y solo son ridículos.Aunque la película fue un éxito taquillero, no alcanzó a cubrir su presupuesto de desarrollo y fue un completo fracaso en la crítica, que desde el inicio señaló que el casting estaba completamente mal.Además de remarcar que la actuación deseguía en el mismo tono que sus películas western.Así la describió la revista Time en su momento:Con el paso de los años se ganó el título de una de las peores películas de la historia y suele ser un ejemplo de las películas que son tan malas que terminan por ser buenas.Pero eso no es lo peor que pasó con esta película, sino que se cree que terminó con la vida de muchas personas.Hoy todos sabemos que, para poder tener lista las bombas atómicas que se lanzaron en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos realizó pruebas secretas en el desierto.Con el inicio de la Guerra Fría, se mantuvo la experimentación atómica, y la Comisión de Energía Atómica (AEC por sus siglas en inglés) eligió el desierto de Nevada como zona de pruebas.Según los registros oficiales, se eligió esta zona porLa segunda razón, es que se consideró que era una zona “virtualmente inhabitable”.Así, de 1951 a 1962, la AEC detonó más de 100 bombas atómicas en la zona, mandando polvo radiactivo a la zona desértica de Utah y el norte de Arizona.Lo más sorprendente de todo es que, de acuerdo con Alina Escobedo , sin importar las posibles consecuencias, estas pruebas fueron promovidas como un espectáculo familiar, y los curiosos podrían acercarse a una distancia "segura" para ver las impresionantes explosiones.¿Cómo se vincula una mala película y la tragedia atómica? Por medio de, probablemente el millonario más popular del siglo XX.Hughes es el prototipo del playboy aventurero. Un hombre que heredó su fortuna a una muy temprana edad y decidió gastarla en innovaciones tecnológicas y en hacer películas.Además de ayudar a diseñar aviones y ser el piloto de pruebas, Hughes es recordado por ser la inspiración para que Stan Lee creara al ahora mundialmente famoso Tony Stark, la identidad secreta de Iron Man.El millonario gastó parte de su fortuna en comprar los estudios de cine RKO, responsables de películas tan importantes como El Ciudadano Kane, King Kong y Qué bello es vivir, todas clásicos del cine.Lamentablemente la época en que Hughes tomó las riendas de RKO no fueron las mejores para el estudio.A mediados de los años cincuenta Hughes comenzó a tener problemas de trastorno obsesivo-compulsivo, que lo vuelven irritable y le provocan manías sobre cuestiones irrelevantes.Por ejemplo, podía pedir que se repitieran grabaciones de películas terminadas si no le gustaba un detalle menor, como encontrar una arruga en la ropa de un actor.En un momento poco claro, Hughes aceptó producir The Conqueror, le asignó un gran presupuesto y aceptó que, en lugar de grabarse en Mongolia, se filmara en el desierto de Utah.Sí, muy cerca de las pruebas atómicas que realizaba el gobierno de Estados Unidos.La filmación de The Conqueror duró 13 semanas, mismas que se realizaron en una zona muy cercana a las pruebas nucleares.Ahora se sabe que la producción respiró polvo contaminado y bebió de agua infestada del mismo polvo nuclear.Y eso no es todo, para realizar nuevas tomas en los estudios de RKO,compró más de 60 toneladas de tierra radiactiva y las llevó a Hollywood.Como era de esperarse, los actores tuvieron demasiado contacto con la radioactividad de la zona, en un tiempo histórico en el que no se sabía que existía una relación entre radioactividad y cáncer.Tan solo 2 años después del estreno de la cinta comenzaron a morir distintos personajes relacionados con la cinta, la única constante era que todos fallecían de cáncer.Para 1980, 92 de las 220 personas que participaron en The Conqueror habían sido diagnosticadas con cáncer .Y, aunque no existe una prueba total de que la filmación de The Conqueror es la culpable del cáncer de tantas personas, un estudio posterior descubrió que las personas que habitaban la zona donde se grabó la cinta tenían 5 veces más de sufrir algún tipo de cáncer.Mientras trabajaba en From Russia With Love, una de las películas de la saga de James Bond,comenzó a sentir fuertes dolores en el cuerpo.En la parte final de la grabación de esa película acudió a hacerse análisis, y el diagnóstico fue cáncer de huesos en fase terminal.Con mucha dificultad logró terminar de grabar la cinta, aunque tuvo que usar un doble en la parte final de sus escenas, porque incluso mantenerse de pie le era doloroso.Los dolores que sentía eran tan fuertes quetomó la decisión, según trascendió en una nota que dejó a su familia, de quitarse la vida.Estando internado en un hospital de Los Ángeles, el 18 de junio de 1963, se dio un tiro con una pistola que ocultó entre sus cosas.La noticia fue una tragedia nacional en México, debido a la manera tan cruel del final del ídolo del cine.Por su parte,quedó tan horrorizado por el destino de las personas que participaron en el filme que gastó 12 millones de dólares en comprar todas las copias de la película.Además, gastó parte de su fortuna en campañas contra las pruebas nucleares dentro de Estados Unidos.La película estuvo fuera de circulación hasta que, después de la muerte de Hughes, Universal compró los derechos de la misma y la lanzó en formato casero.https://www.youtube.com/watch?v=8eV131oh8Do