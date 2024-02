Piñones: ¿Por qué son tan caros en México?

Foto: iStock

¿Por qué es tan caro?

Losson un alimento básico de la cocina mexicana, pero no es un producto económico. Aquí te decimos qué son realmente y por qué sues tan caro.Qué sería de los chiles en Nogada , o de los aguinaldos de navidad, sin los deliciosos piñones. Esta semilla es todo un producto insólito que, además de darle sabor a la comida, te aporta muchos beneficios.El piñón es una semilla que se obtiene del árbol del pinus y la araucaria. Los piñones se encuentran alojados en los conos femeninos, que comúnmente se conocen como piñas, de estos árboles. Si bien, muchos árboles producen esta semilla, solo estos producen una de tamaño suficiente como para comerse.Los piñones contienen, para su tamaño, una gran porción de proteína. Además de contener fibra, misma que ayuda al sistema digestivo. El piñón también se recetaba por los aztecas para la diarrea o el dolor de cabeza.El consumo del piñón no es exclusivo de México, de hecho se trata de un fruto bastante consumido en el Mediterráneo y en la comida árabe. Pero, como te decíamos anteriormente, solo dos árboles son capaces de dar esta semilla .Debido a la escasez de estos árboles en el mundo, la producción de piñón es muy pequeña y eso genera que su precio se eleve.También su enorme precio se debe a que no es un producto que pueda ser almacenado, por lo que no existe suficiente para abastecer la demanda mundial.En México, el precio del piñón rosa se encuentra entre los 600 y mil pesos por kilo. Aunque los piñones blancos son más baratos, tampoco lo es por mucha diferencia, pues su precio oscila entre los 400 y 900 pesos por kilo.https://youtu.be/2FhMUPoZ6sE