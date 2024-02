Plantas que brillan en la oscuridad y deberías tener en tu casa

Foto: Light Bio

¿Qué es la bioluminiscencia?

¿Por qué brillan las plantas en la oscuridad?

Te presentamos una serie deque tienen características, y que debido a sus propiedades,, querrás tener todas en tu casa.Si de plantas se trata existen de todos los colores, tamaños, tipos y características. Las hay comestibles, medicinales, carnívoras, para relajación, para ahuyentar a las moscas y mosquitos, pero seguro no sabias que también existen algunas que brillan en la oscuridad. Te enamorarás.Como bien te podrás imaginar estas plantas , en especial las suculentas no son tan comunes, y resultan elementos de decoración que le dan una nueva perspectiva a tus espacios. Hace algunos años algunas empresas trataron de crearlas de forma sintética, alterando su genética. Se les conocía como suculentas “glow in the dark”.Estas suculentas eran plantitas que parecían blancas a simple vista, pero que tras ponerlas al sol por unos minutos, en la noche iluminaban y se “prendían” en la oscuridad. Pero para lograr esto tenían que cubrir a las plantas con una pintura que realmente no se veía muy confiable y que terminaba por matar a la planta.Después de eso la empresa cerro, y ahora solo se puede conseguir este tipo de plantas en algunas tiendas de internet. Pero ahora los científicos han creado plantas que sin añadidos extraños producen bioluminiscencia.La Bioluminiscencia es una característica que existe en hongos, animales, inclusive en algunas plantas, —mas no es propia de estas — que hace que os seres vivos brillen en la oscuridad. Por ejemplo las playas de Holbox que debido a una partícula se pintan por las noches.Si bien esto no es un rasgo particular de los plantas el científico Keith Wood ha logrado que las plantas con Bioluminiscencia brillen en la oscuridad de forma real. Estas plantas fluorescentes tienen su propia luminosidad y son capaces de brillar a cualquier hora del día; ya que producen más de 1000 millones de fotones por minuto. Pero para ello es necesario que absorban luz durante todo el día para poder resplandecer en la noche, tal y como la suculentas que te habíamos platicado.Keith Wood y su equipo lograron que las plantas brillen en la oscuridad mediante un método de recopilación de ADN de hongos bioluminiscentes de las plantas de tabaco, los cuales fueron transferidos a diferentes tipos de plantas haciendo posible este experimento.Las plantas que brillan en la oscuridad son una gran forma de decoración; pero también debes de recordar que necesitan muchos cuidados ya que son especiales. Así que investiga bien y piensa antes de comprar una.https://youtu.be/f359PQapKxg