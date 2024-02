Día del Amor y la Amistad: Poemas de amor para dedicarle a tu pareja

Foto: Unsplash.

Elvira Sastre - Lugar, casa, hogar (fragmento)

Libro: Baluarte, editorial Valparaíso México

Santi Balmes - Normas del juego

Libro: Canción de bruma, editorial Principal de los libros.

Mario Benedetti - Táctica y estrategia

Libro: El amor las mujeres y la vida, editorial Debolsillo.

Alejandra Pizarnik – Amantes

Libro: Poesía completa, editorial Debolsillo.

José Ángel Buesa - Así, verte de lejos

Libro: Pasarás por mi vida, editorial Letras Cubanas

Si de repente sientes que las palabras para expresar tu cariño por esa persona especial no vienen a ti con facilidad, quédate tranquilo porque aquí te compartimos algunos que le puedes dedicar a tu pareja, no sólo el 14 de febrero sino en alguna otra ocasión especial.

A ti podría decirte
que si un día te sientes perdida
dentro de ti misma,
daré con la solución a tu laberinto
abriéndome el pecho
y poniéndote delante,
justo en ese lugar donde hablo tanto de ti
que no te costará esfuerzo reconocerte
y volver a encontrarte.

A ti podría decirte
que para mí
cualquier lugar
es mi casa
si eres tú
quien abre
la puerta.

Que algo te quede claro.
No sé si te quiero
o simplemente me inspiras
(que ya es mucho decir en estos aciagos días),
pero a partir de ti, escribo,
de la cabeza a los pies, te escribo,
mediante, para, y a través de ti,
me estructuro, me edito, escribo.

Y ahora añado:
Nunca te he borrado
ni te he corregido.
Aunque algunas veces,
en mi recuerdo difuminado,
sí te he repasado.

Mi táctica es
mirarte
aprender como sos
quererte como sos
mi táctica es
hablarte
y escucharte
construir con palabras
un puente indestructible

mi táctica es
quedarme en tu recuerdo
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
pero quedarme en vos

mi táctica es
ser franco
y saber que sos franca
y que no nos vendamos
simulacros
para que entre los dos
no haya telón
ni abismos

mi estrategia es
en cambio
más profunda y más
simple
mi estrategia es
que un día cualquiera
no sé cómo ni sé
con qué pretexto
por fin me necesites.

una flor
no lejos de la noche
mi cuerpo mudo
se abre
a la delicada urgencia del rocío

Así, verte de lejos, definitivamente.
Tú vas con otro hombre, y yo con otra mujer.
Así, como el agua que brota de una fuente,
aquellos bellos días ya no pueden volver.

Así, verte de lejos y pasar sonriente,
como quien ya no siente lo que sentía ayer,
y lograr que mi rostro se quede indiferente
y que el gesto de hastío parezca de placer.

Así, verte de lejos, y no decirte nada
ni con una sonrisa, ni con una mirada,
y que nunca sospeches cuánto te quiero así.

Porque aunque nadie sabe lo que a nadie le digo,
la noche entera es corta para soñar contigo
y todo el día es poco para pensar en ti.