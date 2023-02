Poemas y Frases para Dedicar el 14 de Febrero

Es momento de celebrar el 14 de febrero con tu pareja, amigos y familiares, y no hay mejor forma de hacerlo que dedicando un poema o alguna frase significativa que le demuestre a tus seres queridos lo que sientes por ellos.

Por tal motivo, a continuación te traemos algunos de los mejores mensajes para que le expreses a esa persona especial lo importante que es en tu vida en este Día del Amor y la Amistad 2023.

Poemas para dedicar a tu ser amado

¿Quieres conquistar a tu crush o decirle a tu pareja lo mucho que lo amas de una forma diferente? Pues aquí encontrarás algunos poemas que te ayudarán a expresar tus sentimientos de la manera más romántica posible.

Contigo - Luis Cernuda

¿Mi tierra?

Mi tierra eres tú

¿Mi gente?

Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte

para mi están donde

no estés tú

¿Y mi vida?

Dime, mi vida,

¿Qué es, si no eres tú?

Táctica y estrategia - Mario Benedetti

Mi táctica es

mirarte

aprender como sos

quererte como sos

mi táctica es

hablarte

y escucharte

construir con palabras

un puente indestructible

mi táctica es

quedarme en tu recuerdo

no sé cómo ni sé

con qué pretexto

pero quedarme en vos

mi táctica es

ser franco

y saber que sos franca

y que no nos vendamos

simulacros

para que entre los dos

no haya telón

ni abismos

mi estrategia es

en cambio

más profunda y más

simple

mi estrategia es

que un día cualquiera

no sé cómo ni sé

con qué pretexto

por fin me necesites.

Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan... - Miguel de Unamuno

En tus ojos nazco, -tus ojos me crean,

vivo yo en tus ojos -el sol de mi esfera,

en tus ojos muero, -mi casa y vereda,

tus ojos mi tumba, -tus ojos mi tierra.

Si me quieres, quiéreme entera - Dulce María Loynaz

Si me quieres, quiéreme entera,

no por zonas de luz o sombra…

si me quieres, quiéreme negra

y blanca. Y gris, y verde, y rubia,

quiéreme día,quiéreme noche…

¡Y madrugada en la ventana abierta!

Si me quieres, no me recortes:

¡quiéreme toda… o no me quieras!

Amor eterno - Gustavo Adolfo Bécquer

Podrá nublarse el sol eternamente;

Podrá secarse en un instante el mar;

Podrá romperse el eje de la Tierra

Como un débil cristal.

¡Todo sucederá! Podrá la muerte

Cubrirme con su fúnebre crespón;

Pero jamás en mí podrá apagarse

La llama de tu amor

Bienvenida - Mario Benedetti

No olvides que tu rostro

me mira como pueblo

sonríe y rabia y canta

como pueblo

y eso te da una lumbre

inapagable

ahora no tengo dudas

vas a llegar distinta y con señales

con nuevas

con hondura

con franqueza

sé que voy a quererte sin preguntas

sé que vas a quererme sin respuestas

Amor - Claribel alegría

Todos los que amo

están en ti

y tú

en todo lo que amo

Frases cortas de amor para enviar por WhatsApp

“Siempre serás mi persona favorita en el mundo. Nunca habrá alguien que pueda generar tanto amor en mi”.

“Por muchos años me rehusé al amor y la verdad, no quería enamorarme, pero el día que te vi, todo eso cambió”.

“Lo mejor de mi vida es estar en la tuya. Gracias por permitirme ser parte de tu vida”.

“Si tuviera que escoger entre quererte y respirar, utilizaría mi último aliento para decirte lo muchísimo que te amo”.

“Nadaría el mar entero, cruzaría la tierra entera, solo para acercarme y decirte cuanto te quiero”.

“Comenzaste robándome una sonrisa y terminaste por robarme el corazón. ¡Feliz 14 de febrero”.

“Pueden existir miles de cielos con millones de estrellas pero para mí tu siempre serás la estrella que más me gusta”.

“Esta es mi vida, pero mi corazón es tuyo. Esta es mi sonrisa, pero el motivo eres tú. Y esa es la sonrisa con la que quiero vivir”.

Frases para enviarle a tus amigos el 14 de febrero

“Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere”.

“Los hermanos no siempre son amigos, pero los amigos siempre serán hermanos”.

“Un amigo es aquel que no te discrimina por lo que haces, sino que también lo hace contigo”.

“La verdadera amistad resiste el tiempo, la distancia y el silencio”.

“La verdadera amistad es entrar en la casa de tu amigo y que automáticamente se te conecte su wifi”.

“Los buenos amigos son como los melones: de cien que pruebas, sólo sale uno bueno”.

“Los amigos son la forma en que Dios se disculpa por algunos parientes”.

“Siempre estaré ahí para ti, aunque a veces me canse de escucharte hablar de lo mismo”.

“Nuestra amistad es tan fuerte que, aunque estemos lejos, nuestros corazones siguen unidos”.

“Hay amistades impresas en nuestros corazones que nunca se verán disminuidas por el tiempo y la distancia”.

