Los perros son animales tan cercanos, que es inevitable ponerles un nombre para llamarlos.Y, aunque en últimas fechas se han popularizado nombres curiosos, como "Milaneso", el nombre más popular para un perro latinoamericano es "".¿Te has preguntado cuál es el origen de este curioso nombre? A continuación te contamos el origen del nombre "".Por lo menos desde mediados del siglo pasado, la forma común en México de llamar a un perro desconocido es Firulais.Firulais se volvió un nombre común y, ya sea un perro callejero o un perro de casa que conocemos por primera vez, es casi seguro que, en automático, le diremos Firulais.El origen del nombre es poco claro, pero existe una teoría que es aceptada por la mayoría de los expertos, y sostiene que es una adaptación de una serie de palabras en inglés.De acuerdo con una versión, el nombre de Firulais llegó a México a través de los trabajadores mexicanos que pasaban temporadas en Estados Unidos.Muchos de estos mexicanos iban acompañados de perritos, que tenían que ser revisados por las autoridades estadounidenses. Si el perro no tenía pulgas ni otros parásitos, y por tanto podía transitar libremente por Estados Unidos, las autoridades decían que era "free of lice" (libre de pulgas).Al regresar a México, los mexicanos presumían a sus perros como "fri yu lais", para decir que eran perros finos. Con el tiempo y el uso masivo en México de ese "título", la frase compuesta se transformó en una sola palabra: "Firulais".Inicialmente era una forma de decir que un perro era fino, pero gracias al humor nacional, muchos pícaros comenzaron a llamar con la variación del pomposo apodo a los perros callejeros, y con el tiempo a cualquier perro.La versión anterior es la más popular, pero existe una segunda versión -no del origen, sino de la popularización del nombre "Firulais"- que se encuentra en el occidente de México.Según cuentan, en el estado de Jalisco Federico Ochoa y Ochoa , un joven torero que formaba parte de una de las familias más ricas del estado, fue el responsable de popularizar el nombre.Mientras sus padres estuvieron con vida, se comportó como un pilar de la sociedad jalisciense, pero en cuanto murieron, se descontroló y dilapidó la fortuna familiar en fiestas, viajes por Europa, e intentando ser un actor en Hollywood.Sin dinero, terminó en la calle, con un único amigo, un perro callejero que adoptó, al que bautizó como Firulais (algunos creen que, en su época de joven adinerado, viajó a Estados Unidos y escuchó lo de "free of lice" o que el nombre ya era suficientemente popular).Junto con su perro comenzó una nueva vida como payaso en todo el occidente de México, y comenzó a tener cierta fama en Jalisco. Lamentablemente su perro murió y, desde entonces, a todo perro que encontraba en la calle, lo llamaba Firulais.Fue tanto el cariño que tenía por su perro, que adoptó el nombre de El Payaso Firulais. Según esta versión, fue este payaso el que popularizó el nombre de Firulais por todo México.Actualmente, a pesar de su origen mexicano, el nombre de "Firulais" es popular en toda Latinoamérica, y no es raro encontrar a un cachorro con ese nombre en países como Argentina, Bolivia o Colombia.En estos casos, la popularización del nombre en todo el continente le debe mucho al doblaje mexicano, que llevó a "Firulais" por todo Sudamérica y Centroamérica gracias a diversos perritos que se llamaban así en la ficción, como el perrito de Rugrats, que originalmente se llama Spike.https://www.youtube.com/watch?v=H1o98PGnUpU