Prepara deliciosa comida china con esta receta de pollo agridulce

¿Cómo preparar pollo agridulce al estilo de la comida china?

3/4 de taza de jugo de naranja

3 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de maicena

2 cucharadas de cáscara de naranja rallada

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cebolla picada

1 kilo de pollo cortado en cubos

1/2 taza de ejote al vapor en trozos

1/2 taza de zanahoria al vapor en trozos

1 cucharada de jengibre fresco picado

1 cucharada de chile rojo oriental o salsa shirasa

2 dientes de ajo finamente picado

Lase ha convertido en una de las gastronomías favoritas tanto de mexicanos como de extranjeros debido a su gran variedad de sabores y por su puesto al choque cultural que esto representa.No cabe duda que lo más característico de este tipo de comida es la combinación de ingredientes que nos proporciona una explosión equilibrada de sabores dulces, agrios, salados y hasta picantes que terminan por encantar a más de uno.Y contrario a lo que podríamos pensar, preparar comida china no es tan complicado como parece, pues para hacer algunos de sus platillos más icónicos no es necesario ser un chef profesional e inclusive con poca práctica en la cocina podremos lograrlo.Por ese motivo a continuación te explicaremos paso a paso la receta más fácil para preparar pollo agridulce, que es uno de los platillos más famosos y deliciosos de este tipo de gastronomía.Lo primero que necesitas para preparar pollo agridulce al más puro estilo de la comida china es conseguir los siguientes ingredientes:Una vez que tengas todos los ingredientes lo que deberás hacer es poner en un gran recipiente todo el jugo de naranja y la maicena para posteriormente mezclar ambos ingredientes hasta que no queden grumos y la maicena se haya disuelto por completo.A esa preparación deberás de añadirle la cáscara de naranja, el jengibre , la salsa de soya y el chile rojo para incorporar todos los ingredientes y después poner a calentar un poco de aceite en un sartén grande.Cuando el aceite se haya calentado un poco deberás agregar la cebolla y el ajo para dejarlos freír durante, aproximadamente, 2 minutos, mientras sazonas el pollo con sal y pimienta.https://www.youtube.com/watch?v=26ZGAzWvrWwDespués agrega el pollo al sartén y cocínalo hasta que esté bien cocido para luego añadir las verduras y la salsa de naranja y mezclar todos los ingredientes por alrededor de 3 minutos o hasta que la salsa se haya espesado.Cuando esto suceda tu pollo agridulce estará listo para ser servido y te recomendamos hacerlo junto con un poco de arroz blanco para disfrutar de este delicioso platillo de la comida china.