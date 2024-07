Profesora Francesa Critica que no le Permitan Reprobar a Alumnos en México

Una tiktoker contó con gran desilusión que trabajó dando clases de francés en una escuela en México. Para su sorpresa, no le permitían reprobar a los alumnos, ni siquiera si habían entregado un examen en blanco.

La tiktoker @vivi_voyage_88 es una modelo y profesora francesa. Lleva en México varios años y ha protagonizado ya algunas polémicas en redes sociales por su opiniones.

En esta ocasión, la joven publicó un video en que contó su experiencia como maestra de francés en un colegio privado. El juicio con el que empezó su narración es demoledor:

La razón no sería menor Según contó @vivi_voyage_88, trabajó en un colegio muy costoso, donde la educación no habría sido la más esmerada:

He trabajado para una escuela de México bastante cara. Mis alumnos eran pésimos, no sabían hacer nada.

Por desgracia, no tenía muchas herramientas para ayudarles a aprender. Ni siquiera podía reprobarlos para que supieran en qué fallaban:

Hasta cuando me daban exámenes con la hoja blanca le decía a la directora ¿qué debo hacer, porque eso vale un cero? Y me dijeron: no, no, no, aquí no hacemos esto.