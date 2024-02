Foto: Revista del Consumidor

¿De qué está hecho?

¿Cómo se prepara el chileatole?

10 elotes tiernos

3 ramitas de epazote

2 tazas 1/2 de agua

10 chiles serranos

1/4 de masa

Preparación

Eles uno de los principales platillos de la gastronomía mexicana que, a pesar de no ser muy conocido, en diversos estados del país su preparación se remonta a la época prehispánica.A pesar de esto, antes era considerado una bebida que se elaboraba a partir de machacar granos de cacao para obtener una pasta de chocolate que, en ese entonces, se le añadía al atole de masa junto con un poco de miel y vainilla.Inclusive el mismo Hernán Cortés, mediante sus 'Cartas de Relación' cuando llegó a la antigua Tenochtitlán, mencionó que los españoles probaron esta bebida que era muy 'energizante'.Este platillo, consumido en regiones como en Veracruz, Puebla y Tlaxcala, no es más que un atole hecho con chiles verdes que se espesa con masa de maíz y se le añaden granos o pedazos de elote. Asimismo, su preparación es similar a la de los esquites: se le puede agregar limón, queso rallado y mayonesa.Para realizar este plato, necesitarás los siguientes ingredientes:Desgrana siete elotes, mientras que el resto los debes cortar en trozos de tres o cuatro partes cada uno. En una olla grande, coloca el agua junto con los granos y pedazos de elote, así como también un poco de sal y deja hervir durante 20 minutos.Disuelve en una taza de agua la masa hasta que se cree una mezcla homogénea: debes cuidar que no se forme ningún grumo. Mientras, licua los chiles, el epazote y un poco de agua y vierte la salsa en la olla. Una vez que esté lista, agrega la mezcla y mueve de forma constante durante 15 minutos hasta que se torne espeso el platillo.https://youtu.be/y7ux2pHe7DYPuedes servir en platos o vasos acompañados de limón, queso y mayonesa.