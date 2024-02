Foto: Unsplash

La joyería conno es muy común hoy en día. Al momento de comprar este tipo de piezas te explican varias características tales como los materiales con los que está hecho, proceso de creación, por mencionar algunas. Cabe destacar que entre más precioso sea el metal, más cara puede salir la joyería.En algunas culturas, las joyas están pensadas como recuerdos o regalos que se puedan atesorar de buena manera. Por ello, se empeñan en hacerlas con el mayor cuidado posible y con los materiales de más alta calidad.¿Te han regalado o has pensado en comprar joyería con? Aquí te decimos qué es y toda la historia detrás de uno de los metales preciosos más puros que puede haber.También conocida como plata de ley, este tipo de metal tiene un nivel de pureza de 92.5 por ciento: de ahí su nombre tan particular. En países como Inglaterra se le conoce como plata esterlina porque las primeras monedas de aquella nación estaban hechas con este tipo de material.La plata 925, al ser uno de los niveles más puros de este metal precioso, suele mezclarse con 7.5 por ciento de cobre. Entre más puro sea el metal, en este caso la plata, más difícil es malearlo para crear joyería de alta calidad. Debido a que el cobre es un material muy noble, éste no afecta las propiedades de la plata como su consistencia y color.Dentro de la joyería de alta calidad podemos encontrar diferentes números de pureza en la plata:La plata esterlina tiene uno de los mayores niveles de rigidez, consistencia y calidad que se pueda encontrar en la joyería. Por ello, es considerada por los expertos como uno de los niveles de pureza más valiosos.https://youtu.be/9pKBOkdvUwIRevisa tus piezas, normalmente viene grabado el número de pureza con la que fue hecha.