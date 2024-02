¿Qué hacer si no me regresan el depósito de la renta?

Foto: Pixabay

¿Puedo tomar acciones legales si no me regresan el depósito de la renta?

"Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga derecho que ejercitar contra aquél; en este caso, depositará judicialmente el saldo referido".

Eles uno de los primeros pagos que debes realizar al momento de obtener un departamento o casa. La mayoría de las veces, éste se devuelve; sin embargo, en los contratos de arrendamiento puede estipularse lo contrario.Por ello, al momento de rentar una vivienda, es necesario que prestes atención a todos estos pequeños detalles para que no te agarren desprevenido. De igual manera, existen diferentes motivos por los cuáles puedes ser acreedor a que no te devuelvan el depósito.Algunos de estos pueden ser daños a la propiedad, incumplimiento en pagos de renta , por mencionar algunos. Si todo está bajo control y no te devolvieron este pago, aquí; toma nota.Uno de los principales requisitos para que puedas acceder de nueva cuenta a tu depósito es que cumplas al pie de la letra con el contrato de arrendamiento: esto con el principal objetivo de no darle argumentos al arrendador para no devolverte el pago.En caso de que aún así el arrendador no te devuelva tu dinero, deberás interponer una; el artículo 2224 del Código Civil Federal menciona la siguiente:https://youtu.be/ujksVlR9i8w