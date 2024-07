¿Qué Pasa el 1 de Agosto en TikTok? El Contexto de la Celebración a Inicio del Mes

Los videos de TikTok han comenzado a inundarse con indirectas sobre esta fecha, por lo que muchos usuarios ya se preguntan qué pasa el 1 de agosto 2024 y a continuación te explicamos el contexto sobre lo que se celebra este día.

Si eres usuario de la red social china, es muy probable que te haya salido un video sobre el 1 de agosto, fecha que algunos celebrarán, pero que otros podrían pasarla muy mal, por lo que han decidido "no entrar a redes sociales" durante este día.

¿Qué pasa el 1 de agosto en TikTok?

"Yo y las que seremos espectadoras este 1 de agosto", "el 1 de agosto no entro a IG ni loca", "pero si me vas a subir a tus historias el 1 de agosto ¿o no?", son algunos de los mensajes que aparecen en TikTok, que han hecho que los usuarios se cuestionen qué se celebra este día.

Aunque el 1 de agosto existen varios festejos no oficiales, los videos de TikTok hacen referencia a la celebración del Día de la Novia, el cual tiene el objetivo de reconocer a las compañeras de vida, ya sea con un detalle como flores o regalos, o presumiendo alguna foto en las redes sociales.

El Día de la Novia comenzó a celebrarse en ciudades de Estados Unidos a partir del 2006, cuando un sitio de internet de nombre Sisterwoman creó dicha conmemoración. Desde entonces ha ganado popularidad en otros países como México.

En cuanto a relaciones de pareja también se celebra el Día del Novio, el cual se festeja el próximo 3 de octubre de 2024, aunque tampoco es de carácter oficial. Y así como esta fecha se conmemora gracias a las redes sociales, lo mismo ocurre con las novias.

¿Qué se celebra el 1 de agosto?

El 1 de agosto no solo es el Día de la Novia, ya que también se festeja el Día Mundial de la Alegría, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, el Día Mundial del ARN y el Día de la Pachamama en distintas regiones de Latinoamérica.

Sin embargo, ninguno de estos días representan días festivos oficiales en México, y de hecho en agosto no hay días de asueto para los trabajadores mexicanos, por lo que tendrán que esperar hasta septiembre para tener un feriado más.

¿Qué más pasa el 1 de agosto?

En TikTok, también hay videos sobre el 1 de agosto con otro significado, en su mayoría compartidos por fans de Taylor Swift, ya que esta fecha es el inicio del mes, que da su nombre a una de las canciones de la artista estadounidense, "August".

"Yo el 1 de agosto y durante todo el mes", "August la mejor canción de agosto", son algunos de los mensajes que son acompañados con un fragmento de la canción de Taylor Swift, que pertenece al álbum de estudio Folklore.