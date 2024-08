¿Qué Significa la Palabra 'Demure'?, Viral en las Redes Sociales

En las últimas semanas, la palabra 'demure' ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, X e Instagram. Este término, de origen inglés, ha sido ampliamente utilizado por creadores de contenido y celebridades, lo que ha generado curiosidad entre los usuarios sobre su significado y uso. Aquí te lo explicamos.

Es innegable que las tendencias en redes sociales van cambiando con el tiempo. Hace apenas unos meses, se hablaba sobre las expectativas en una relación de pareja con la palabra 'resolver', o cuando se viralizó el nuevo 'estilo coquette', que amenazó con desplazar a lo 'aesthetic', hasta la tendencia de regalar flores amarillas el 21 de marzo. Ahora todo cambia, y la palabra del momento es 'demure'.

Noticia relacionada: ¿Cómo Poner Notas Doradas en Instagram? Esto Significa la Función 'Gold'

Video: Esta Señal Puede Salvar Vidas, ¿Sabes qué Significa?

¿Qué significa la palabra 'demure'?

La palabra 'demure' se traduce literalmente como 'recatada' en español y se utiliza para describir a alguien con un comportamiento modesto, reservado o discreto. Sin embargo, en el contexto actual de las redes sociales, la palabra se usa junto a la frase 'very mindful, very demure', que ha adquirido un significado diferente, empleándose para describir actitudes o elecciones que no buscan llamar la atención.

¿De dónde viene la frase 'very mindful, very demure'?

La frase 'very mindful, very demure', que se traduce al español como "muy consciente, muy recatada", se le atribuye Jools Lebron, quien ha acumulado millones de reproducciones en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde utiliza el término para describir un maquillaje discreto que usó para ir al trabajo.

Desde entonces, 'demure' ha sido adoptada por miles de usuarios, convirtiéndose en una tendencia que ha cruzado fronteras e influido en la moda, ya que incluso famosos como Jennifer López o las Kardashian la utilizan con frecuencia.

Historias recomendadas:

MV/JLR