Ayudan a Repostera de Tamaulipas a Vender 2 mil Pasteles

Una repostera vivió momentos cardíacos en su negocio después de que un sujeto hiciera un pedido de 2 mil pasteles que no pasó a recoger. Angustiada ante la posibilidad de perder toda la inversión hecha, la repostera acudió a las redes sociales para pedir ayuda. Milagrosamente, los 2 mil pasteles se vendieron.

Yadira Reyes es una repostera proveniente de Ciudad Victoria, Tamaulipas. A través de una publicación de Facebook dio a conocer la difícil situación que atravesaba: le había encargado 2 mil pasteles que nunca fueron a recoger. Al respecto, escribió:

Buenas noches, nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles, los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado. Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar